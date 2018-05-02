Кафу: "Рома" найдет слабые места "Ливерпуля", если забьет быстрый гол"

Бывший защитник "Ромы" Кафу считает, что быстрый гол может помочь итальянской команде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Первая игра завершилась поражением римлян со счетом 2:5.

- Трудно говорить о слабостях обеих команд, потому что они хорошо провели сезон как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов, - сказал Кафу в интервью пресс-службе "Ромы". - Они в полуфинале, поэтому тяжело найти их уязвимые места.

В первом матче "Ливерпуль" провел сокрушительные 30 минут, в которые "Роме" было тяжело и она пропустила пять мячей. Но за 7 минут им удалось дважды забить на "Энфилде". Если римляне смогут забить быстрый гол, тогда сможет найти слабые места "Ливерпуля".

Матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 2 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.