00:46 | Футбол — Лига чемпионов

Кафельников поздравил ЦСКА с победой над "Базелем"

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Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил ЦСКА с победой в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1). Этот результат позволил армейцам сохранить шансы на выход в плей-офф турнира. 

"Кони, с победой!" - написал Кафельников в Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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yuiwanow1

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01:33

Khyron

С победой, жирная свинья, отец наркоманки-бляди :)

01:21

spetrov

Есть такое дело.

01:05

Cap. Morgan

filya82 Что-то тебя Женя слишком много стало последнее время!! //// Причём не в теннисе...

01:01

spetrov

Спасибо Евгению.

00:58

filya82

Что-то тебя Женя слишком много стало последнее время!!

00:56