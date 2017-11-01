Кафельников поздравил ЦСКА с победой над "Базелем"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил ЦСКА с победой в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1). Этот результат позволил армейцам сохранить шансы на выход в плей-офф турнира.

"Кони, с победой!" - написал Кафельников в Твиттере.