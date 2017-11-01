Кафельников поздравил ЦСКА с победой над "Базелем"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил ЦСКА с победой в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1). Этот результат позволил армейцам сохранить шансы на выход в плей-офф турнира.
"Кони, с победой!" - написал Кафельников в Твиттере.
🐴 с победой 🔝🤙– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 31 октября 2017 г.
yuiwanow1
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01:33
Khyron
С победой, жирная свинья, отец наркоманки-бляди :)
01:21
spetrov
Есть такое дело.
01:05
Cap. Morgan
filya82 Что-то тебя Женя слишком много стало последнее время!! //// Причём не в теннисе...
01:01
spetrov
Спасибо Евгению.
00:58
filya82
Что-то тебя Женя слишком много стало последнее время!!
00:56