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Кафельников - о сопернике "Спартака" в Лиге чемпионов: "Полечу в Базель, 100000 процентов"


Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уверен, что красно-белые в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют с "Базелем". Сегодня состоялась жеребьевка отборочного раунда. "Спартак" встретится с победителем противостояния ПАОК - "Базель"

"Полечу в Базель 100000 процентов", - написал Кафельников в Твиттере.

 

Первую игру "Спартак" проведет 7 или 8 августа на выезде, ответную - 14 августа дома. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, проигравший попадает в групповой турнир Лиги Европы. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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