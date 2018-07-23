Кафельников - о сопернике "Спартака" в Лиге чемпионов: "Полечу в Базель, 100000 процентов"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уверен, что красно-белые в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграют с "Базелем". Сегодня состоялась жеребьевка отборочного раунда. "Спартак" встретится с победителем противостояния ПАОК - "Базель".

"Полечу в Базель 100000 процентов", - написал Кафельников в Твиттере.

Полечу в Базель 100000% – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 23 июля 2018 г.

Первую игру "Спартак" проведет 7 или 8 августа на выезде, ответную - 14 августа дома. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, проигравший попадает в групповой турнир Лиги Европы.