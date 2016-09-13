15:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каба Диавара: "Арсенал" не любит закрываться, поэтому "ПСЖ" выиграет"

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Экс-игрок "Арсенала" и "ПСЖ" Каба Диавара считает, что в противостоянии его бывших команд в 1-м туре Лиги чемпионов победят парижане. Также он отметил, что чемпионы Франции с трудом привыкают к игре без Златана Ибрагимовича. 

- Я комментировал недавний матч "Арсенала" на африканском ТВ, поэтому могу сказать, что команда не в отличной форме, - цитирует Goak Диавара. - "ПСЖ" же все еще пытается обрести свой новый стиль. Знаю Унаи Эмери, так как я играл с ним в Испании. Он гораздо лучше тренер, чем был игроком, но в Париже трудно проявить себя. Видим, что переход к жизни без Златана труден для чемпионов Франции. Эмери должен продолжать прививать свою философию команде. "Канониры" не любят закрываться, что не нравится "ПСЖ", поэтому парижане имеют шансы выиграть, потому что они у себя дома.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Думаю, что "Арсенал" и НЕ УМЕЕТ закрываться, т.к. команда (игроки) этому не обучена. А "ПСЖ" без Ибры явно буксует, при этом уругваец Кавани опять не использует своей шанс стать ГЛАВНОЙ звездой атаки "парижан". Наверное, ему не хватает силы духа, что есть у знаменитого шведа, у которого, впрочем, и мастерства побольше.

15:44

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