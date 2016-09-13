Каба Диавара: "Арсенал" не любит закрываться, поэтому "ПСЖ" выиграет"

Экс-игрок "Арсенала" и "ПСЖ" Каба Диавара считает, что в противостоянии его бывших команд в 1-м туре Лиги чемпионов победят парижане. Также он отметил, что чемпионы Франции с трудом привыкают к игре без Златана Ибрагимовича.

- Я комментировал недавний матч "Арсенала" на африканском ТВ, поэтому могу сказать, что команда не в отличной форме, - цитирует Goak Диавара. - "ПСЖ" же все еще пытается обрести свой новый стиль. Знаю Унаи Эмери, так как я играл с ним в Испании. Он гораздо лучше тренер, чем был игроком, но в Париже трудно проявить себя. Видим, что переход к жизни без Златана труден для чемпионов Франции. Эмери должен продолжать прививать свою философию команде. "Канониры" не любят закрываться, что не нравится "ПСЖ", поэтому парижане имеют шансы выиграть, потому что они у себя дома.