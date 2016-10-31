21:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

К матчу с "Ростовом" готовятся 20 игроков "Атлетико"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне определился с игроками, которые будут готовиться к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". В их число вошли 20 футболистов, включая лидера атак команды Антуана Гризманна.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Облак, Морейра; защитники - Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Лукас Эрнандес, Хуанфран, Хименес; полузащитники - Тиагу, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Габи, Партей; нападающие - Гризманн, Фернандо Торрес, Корреа, Гамейро.

Матч "Атлетико" - "Ростов" состоится 1 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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