К матчу с "Ростовом" готовятся 20 игроков "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне определился с игроками, которые будут готовиться к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова". В их число вошли 20 футболистов, включая лидера атак команды Антуана Гризманна.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари - Облак, Морейра; защитники - Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Лукас Эрнандес, Хуанфран, Хименес; полузащитники - Тиагу, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско, Габи, Партей; нападающие - Гризманн, Фернандо Торрес, Корреа, Гамейро.

Матч "Атлетико" - "Ростов" состоится 1 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени.