14:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Из-за болезни Данильянц не сможет давать интервью до и после матча с ПСВ

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц по причине болезни не сможет участвовать в пресс-конференциях до и после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, сообщает клубная пресс-служба. Замещать Данильянца будет ассистент главного тренера Дмитрий Кириченко.

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https://twitter.com/rostovfc/status/780726248326701056

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Инквизитор Зол

Самый крутой тренер! У его помощника в помощниках помощник, который Барсу на выезде драл!)

14:50

Singbеrt7

КББ один раз уже перехитрил себя, сейчас второй раз перехитрит.)))

14:49

EstMaza

Хитрецы. Это часть коварного клана.

14:40

mikeV

Тренера по интервью на интервью будет замещать тренер по бровке.Такому Ростову никакие болезни не страшны!

14:40

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