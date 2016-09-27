Из-за болезни Данильянц не сможет давать интервью до и после матча с ПСВ

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц по причине болезни не сможет участвовать в пресс-конференциях до и после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, сообщает клубная пресс-служба. Замещать Данильянца будет ассистент главного тренера Дмитрий Кириченко.