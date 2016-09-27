Из-за болезни Данильянц не сможет давать интервью до и после матча с ПСВ

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц по причине болезни не сможет участвовать в пресс-конференциях до и после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, сообщает клубная пресс-служба. Замещать Данильянца будет ассистент главного тренера Дмитрий Кириченко.
Инквизитор Зол
Самый крутой тренер! У его помощника в помощниках помощник, который Барсу на выезде драл!)
14:50
Singbеrt7
КББ один раз уже перехитрил себя, сейчас второй раз перехитрит.)))
14:49
EstMaza
Хитрецы. Это часть коварного клана.
14:40
mikeV
Тренера по интервью на интервью будет замещать тренер по бровке.Такому Ростову никакие болезни не страшны!
14:40