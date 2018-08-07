Ивелин Попов: "В Салониках нас ждут сумасшедшие болельщики ПАОК"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в интервью "Р-Спорту" сказал, что команда настраивается на победу над ПАОК в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Вместе с тем, болгарский хавбек допускает, что приемлемым может стать и гол на выезде.

Напомним, болельщики "Спартака" не смогут посетить матч своей команды в Греции. Весной УЕФА наказал красно-белых закрытием гостевых секторов на двух выездных встречах (еще на одной – условно) из-за беспорядков перед игрой 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1).

– Мы посмотрели их матчи против "Базеля". На первый взгляд, ПАОК – очень хорошая команда. Тренер рассказал обо всех нюансах игры соперника, надеюсь, сможем выполнить задание на поле, и у нас всё получится. На любом стадионе, в любом городе "Спартак" играет на победу. В Греции мы хотим выиграть, но иногда положительным результатом можно считать и гостевой гол в еврокубках.

– "Спартак" любит играть первым номером. В Греции как будете действовать?

– В Салониках будет непросто: обещают жаркую погоду, на стадионе нас ждут сумасшедшие болельщики ПАОК, а наших фанатов, к сожалению, на трибунах не будет. Но в "Спартаке" собраны сильные и квалифицированные футболисты, которые выйдут на поле и будут бороться, отдадут все силы ради достижения положительного результата.

– Играть без своих болельщиков действительно минус?

– Да, это правда. Всегда проще играть, когда ты чувствуешь поддержку и слышишь, как фанаты гонят команду вперед, заряжают положительными эмоциями и зажигают наши сердца. Посмотрите на игру с "Локомотивом" (0:0) в Черкизове в минувшую субботу: для нас это был как домашний матч, наши болельщики создали такую же атмосферу, как на спартаковском стадионе.

В Тушине потрясающая обстановка на каждой игре, болельщики делают красочный перформанс, они в хорошем смысле сумасшедшие. А когда тебя покидают силы, но ты слышишь их поддержку, то открывается второе дыхание, и ты уже не можешь подвести трибуны.

– Есть ли в ПАОК кто-то из ваших знакомых?

– Никого. Знаю, что там играет Маурисиу, который раньше выступал за "Ахмат" и "Зенит". Есть техничные полузащитники и нападающие. Нужно будет уделить им особое внимание.

– Добавят ли интриги противостоянию те факты, что президентом ПАОК является российский бизнесмен Иван Саввиди, возглавляет команду сын экс-тренера "Зенита" Мирчи Луческу, а в составе команды играют два украинских футболиста?

– Нет, не обращаем на это внимания. Это больше интересно журналистам и болельщикам. У нас есть четкая задача – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, ее мы и намерены решить.

– А на кого хотели попасть изначально – на ПАОК или "Базель"?

– Предпочтений не было, настраивались играть с обеими командами. В любом случае нам нужно проходить дальше, будь то ПАОК или "Базель".

Первый матч между "Спартаком" и ПАОК состоится завтра, 8 августа, в Салониках. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.