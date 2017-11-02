Ивелин Попов: "Для нас большой минус, что болельщиков "Спартака" не было на трибунах"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команде не хватало поддержки болельщиков. Также футболист считает, что в оставшихся двух встречах красно-белые могут брать максимальное количество очков.

– Мне кажется, что во втором тайме мы стали играть в свою игру, – сказал во флеш-интервью Попов. – Было видно, что счет 2:1 их устраивал. Они хорошая испанская команда, топ-3 в чемпионате, поэтому первые 15-20 минут мы застопорились. Но после перерыва мы выглядели неплохо. Для нас большой минус, что болельщиков "Спартака" не было на трибунах.

В будущее смотрим с оптимизмом, конечно. В следующих двух матчах можно максимально брать очки.

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