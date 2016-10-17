17:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ивайло Петев: "Загребскому "Динамо" будет сложно в матче с "Севильей"

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Главный тренер загребского "Динамо" Ивайло Петев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что предельная концентрация может стать ключом к успеху его команды.

– Нас ждет очень важный матч, – приводит официальный сайт УЕФА слова Петева. – Время насладиться Лигой чемпионов. Если мы хотим, чтобы у нас были шансы в матче с "Севильей", нам надо предельно собранно сыграть в обороне и искать счастья в атаке. Но будет сложно. Вы все знаете, чего добилась "Севилья" в последние три года.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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