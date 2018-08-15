Иван Саввиди: "Судейство в матче со "Спартаком" было нормальным"

Президент ПАОК Иван Саввиди после победы над "Спартаком" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что его комнада показала достойную игру.
– Игра с нашей стороны была достойная и есть результат, – рассказал Саввиди.
– Как вам судейство? Стадион весь матч освистывал арбитра.
– Я считаю, что судейство было нормальным.
– А что скажете по поводу удаления Луиза Адриано?
– Я не знаю. Стоял в другом углу.
– Вроде бы по делу.
– Тогда какие могут быть вопросы.
– Уже знаете, кто ваш соперник.
– "Бенфика". Но я не могу оценивать шансы в противостоянии с ней.
– Что для ПАОК означает выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов?
– Мне главное, что я Спартак" прошел. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)