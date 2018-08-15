Иван Саввиди: "Судейство в матче со "Спартаком" было нормальным"

Президент ПАОК Иван Саввиди после победы над "Спартаком" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что его комнада показала достойную игру.

– Игра с нашей стороны была достойная и есть результат, – рассказал Саввиди.

– Как вам судейство? Стадион весь матч освистывал арбитра.

– Я считаю, что судейство было нормальным.

– А что скажете по поводу удаления Луиза Адриано?

– Я не знаю. Стоял в другом углу.

– Вроде бы по делу.

– Тогда какие могут быть вопросы.

– Уже знаете, кто ваш соперник.

– "Бенфика". Но я не могу оценивать шансы в противостоянии с ней.

– Что для ПАОК означает выход в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов?

– Мне главное, что я Спартак" прошел. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)