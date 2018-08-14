Иван Саввиди: "Спартак" со своим иммунитетом мог и без троих футболистов играть"

Президент ПАОК Иван Саввиди после суммарной победы над "Спартаком" (3:2 – дома, 0:0 – на выезде) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов заявил, что при сорока тысячах своих болельщиков красно-белые должны были играть по-другому.

– Как оцените макч со "Спартаком"?

– "Спартак" – это "Спартак", с огромной историей и возможностями. Это очень непредсказуемая команда.

– После удаления Луиза Адриану стало полегче?

– Полагаю, что "Спартак" со своим иммунитетом мог и без троих футболистов играть. Он всегда опасен. Я еще с советских времен всегда болел против "Спартака". В тот период я был большим поклонником киевского "Динамо". Сегодня мы сломали характер "Спартака". При сорока тысячах он должен был играть по-другому.

– Как ПАОК дома?

– Совершенно верно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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