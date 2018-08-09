Иван Саввиди: "Результатом ПАОК доволен. Мы же играли со "Спартаком"!"

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди выразил удовлетворение победой команды в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2). В то же время российский бизнесмен с греческими корнями отказался давать прогноз на ответную встречу.

- Как вам результат вчерашней игры?

- (После паузы). Это же "Спартак"". Поэтому считаю, что результат действительно хороший.

- Теперь не сомневаетесь, что выйдете в следующий раунд?

- Не хочу заниматься прогнозами, извините. Но повторюсь: учитывая, что это "Спартак", мы довольны первым раундом противостояния.

- Вы на матче отсутствовали?

- Я себе дал слово, что на стадион ходить не буду.

- До какого-то определенного момента или это слово будет действовать всегда?

- Будет действовать пока у ПАОК не будет нового стадиона. (Андрей СИЗЯКИН)