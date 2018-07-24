Иван Саввиди: "ПАОК ставит амбициозные задачи на Лигу чемпионов"

Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди - о задачах команды на Лигу чемпионов

– Мы ставим амбициозные задачи на Лигу чемпионов и надеемся успешно выступить в ней независимо от соперника, – цитируют бизнесмена "Известия". – Верю в наших футболистов и тренерский штаб, поэтому с нетерпением ожидаю первых матчей. Если они выложатся и сыграют на пределе своих возможностей, шансы на успех будут очень хорошие.

ПАОК сыграет с "Базелем" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В случае победы команда на следующей стадии сыграет со "Спартаком".