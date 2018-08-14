Иван Саввиди: "От Федуна поздравлений не получал"

Владелец ПАОК Иван Саввиди после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей) не смог выделить одного лучшего футболиста в своей команде. По словам российского бизнесмена с греческими корнями, весь ПАОК – герои встречи.

– Ваша версия: кто главный герой матча? – вопрос Саввиди.

– ПАОК.

– Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?

– Могу только повториться: мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе.

– Леонид Федун поздравил вас с победой?

– Нет, от него поздравлений не получал. (Андрей СИЗЯКИН)