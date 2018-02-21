Иван Ракитич: "Ничья - хороший результат, но еще много работы"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что у каталонцев еще много работы. Также он поблагодарил фанатов за поддержку в Англии.

"Положительный результат, но у нас осталось много работы во втором матче. Спасибо нашим поклонникам, которые были на "Стэмфорд Бридж", - написал Ракитич в Твиттере.