Иван Ракитич: "Ничья - хороший результат, но еще много работы"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после ничьей с "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что у каталонцев еще много работы. Также он поблагодарил фанатов за поддержку в Англии.
"Положительный результат, но у нас осталось много работы во втором матче. Спасибо нашим поклонникам, которые были на "Стэмфорд Бридж", - написал Ракитич в Твиттере.
Resultado positivo, pero nos queda mucho trabajo para la vuelta. Gracias a nuestros aficionad@s que han estado en Stamford Bridge 👏👏👏– Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 20 февраля 2018 г.
A good result, but we have a lot of work left for the second leg #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/sdXWIiklO7