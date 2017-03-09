Иван Ракитич: "Матч закончен, но я не могу поверить"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1) подчеркнул, что не может поверить в успех своей команды. В первой игре каталонцы были разгромлены в Париже со счетом 0:4, но смогли взять верх по сумме двух игр.

– Я не могу в это поверить, – приводит официальный сайт УЕФА слова Ракитича. – Матч уже закончен, но мне все еще не верится. С ума сойти! Хочу поблагодарить партнеров по команде и болельщиков. Это особенный день. Было нелегко после поражения в первом матче, но мы смогли ответить достойно. Этот успех войдет в историю. Мы хотим идти дальше.