Иван Ракитич: "Даже "Рома" не знает, как обыграла "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич заявил, что "Рома" даже не знает, как обыграла каталонцев в 1/4 финала Лиги чемпионов. Также он отметил, что сине-гранатовые больше всех хотели выйти в полуфинал.

- Пока вы не думаете после первого матча, что вы уже в полуфинале, у вас есть большой шанс быть там, а вылет – это огромный удар, – цитирует Bein Sports Ракитича. - Никто не хотел быть в полуфинале больше "Барселоны". Думаю, что нет объяснений нашему поражению. Наверное, даже "Рома" не знает, как она обыграла нас. Но иногда такое происходит в футболе.