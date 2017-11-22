Иван Ордец: "Шахтеру" нельзя опускать руки, шансы есть"

Защитник "Шахтера" Иван Ордец после поражения от "Наполи" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов заявил, что его команда не заслуживала трех пропущенных мячей. Футболист отметил, что донецкому клубу нельзя опускать руки после этого результата.

– Тяжелое противостояние, – цитирует сайт "Шахтера" Ордеца. – Первый тайм провели неплохо: создавали моменты, контролировали игру. Во второй половине тоже вышли заряженными на борьбу, но пропустили гол, в котором сами виноваты. Мы разбирали Инсинье – быстрый футболист, хорошая правая нога. Знали, что он никогда не убегает на фланг, а всегда врывается в центр и бьет. В этом эпизоде не успели заблокировать. После попытались восстановить равенство, не выбивали, а держали мяч в игре, но потом ошиблись – и пропустили, затем еще раз – снова гол. Понятно, уступая 0:3, сложно было на что-то надеяться. Не думаю, что такой счет закономерен. Мы тоже могли забивать, да и три пропущенных – это много. Надо проанализировать ошибки, восстановиться и работать дальше. У нас еще домашняя игра с "Манчестер Сити". Нельзя опускать руки, шансы на выход из группы есть.