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06:07 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Ордец: "Перед жеребьевкой хотел, чтобы в группе с "Шахтером" был клуб из Англии"

Защитник "Шахтера" Иван Ордец​ доволен, что в группе Лиги чемпионов его команде предстоит сыграть с сильными соперниками. Чемпиону Украины предстоит побороться за выход в плей-офф с "Наполи", "Манчестер Сити" и "Фейеноордом".

– Перед жеребьевкой хотел, чтобы в группе был клуб из Англии, - цитирует пресс-служба клуба Ордца. - Думал о "Ливерпуле", но выпал "Манчестер Сити". "Шахтер" давно не играл с англичанами, потому будет вдвойне интересно. "Фейеноорд" тоже хорошая команда. Что касается "Наполи", то итальянцы не нуждаются в особом представлении, а я немного слежу за ними. В целом на этом этапе слабых соперников не бывает, все очень непростые. Ожидаем тяжелых, но интереснейших матчей.

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Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru-ru/news/2017/august/24_news/24_fonseca_players/

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