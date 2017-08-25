Иван Ордец: "Перед жеребьевкой хотел, чтобы в группе с "Шахтером" был клуб из Англии"

Защитник "Шахтера" Иван Ордец​ доволен, что в группе Лиги чемпионов его команде предстоит сыграть с сильными соперниками. Чемпиону Украины предстоит побороться за выход в плей-офф с "Наполи", "Манчестер Сити" и "Фейеноордом".

– Перед жеребьевкой хотел, чтобы в группе был клуб из Англии, - цитирует пресс-служба клуба Ордца. - Думал о "Ливерпуле", но выпал "Манчестер Сити". "Шахтер" давно не играл с англичанами, потому будет вдвойне интересно. "Фейеноорд" тоже хорошая команда. Что касается "Наполи", то итальянцы не нуждаются в особом представлении, а я немного слежу за ними. В целом на этом этапе слабых соперников не бывает, все очень непростые. Ожидаем тяжелых, но интереснейших матчей.

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