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10:01 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Ордец: "Игра с "Наполи" - один из самых сложных поединков в карьере"


Защитник "Шахтера" Иван Ордец после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи"​ (2:1) отметил, что соперника нужно было лишить пространства. По его словам, это был очень сложный поединок.

– Очень важно стартовать в таком турнире с победы. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, – цитирует Ордеца официальный сайт "Шахтера". – "Наполи" действует очень слаженно и компактно, у них хорошее командное движение. Нам требовалось лишить соперника пространства, потому что в противном случае было бы в разы труднее обороняться. У неаполитанцев всегда на правом фланге было три футболиста, мы с Фредом должны были помогать Дарио в обороне. Скажу, что для меня это один из самых сложных поединков в карьере. Но мы выдержали натиск в концовке и добыли заслуженную победу. Хочу сказать большое спасибо Харькову за прекрасную атмосферу на стадионе.

Дополнительная информация

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2017/september/14_news/14_flash/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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