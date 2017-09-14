Иван Ордец: "Игра с "Наполи" - один из самых сложных поединков в карьере"

Защитник "Шахтера" Иван Ордец​ после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи"​ (2:1) отметил, что соперника нужно было лишить пространства. По его словам, это был очень сложный поединок.

– Очень важно стартовать в таком турнире с победы. Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, – цитирует Ордеца официальный сайт "Шахтера". – "Наполи" действует очень слаженно и компактно, у них хорошее командное движение. Нам требовалось лишить соперника пространства, потому что в противном случае было бы в разы труднее обороняться. У неаполитанцев всегда на правом фланге было три футболиста, мы с Фредом должны были помогать Дарио в обороне. Скажу, что для меня это один из самых сложных поединков в карьере. Но мы выдержали натиск в концовке и добыли заслуженную победу. Хочу сказать большое спасибо Харькову за прекрасную атмосферу на стадионе.