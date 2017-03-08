11:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Олейников: "По игре ЦСКА не заслужил поражения от "Бенфики"

0
0
0
0

Полузащитник юношеской команды ЦСКА Иван Олейников после поражения от "Бенфики" (0:2) в матче 1/4 финала юношеской лиги УЕФА подчеркнул, что первый пропущенный гол выбил команду из колеи. Также Олейников поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Считаю, что по игре мы не заслужили поражения, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Олейникова. – Пропустили первый ненужный гол, но вратаря не виню – такое со всеми бывает. Возможно, он чуть выбил нас из колеи. На второй тайм вышли с настроем отыграться, но не повезло, пропустили быстрый гол. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, что пришли и поддержали.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/konstantin-kuchaev-i-ivan-oleynikov-o-matche-s-benfikoy/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ