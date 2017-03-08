Иван Олейников: "По игре ЦСКА не заслужил поражения от "Бенфики"

Полузащитник юношеской команды ЦСКА Иван Олейников после поражения от "Бенфики" (0:2) в матче 1/4 финала юношеской лиги УЕФА подчеркнул, что первый пропущенный гол выбил команду из колеи. Также Олейников поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Считаю, что по игре мы не заслужили поражения, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Олейникова. – Пропустили первый ненужный гол, но вратаря не виню – такое со всеми бывает. Возможно, он чуть выбил нас из колеи. На второй тайм вышли с настроем отыграться, но не повезло, пропустили быстрый гол. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, что пришли и поддержали.