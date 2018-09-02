Иван Обляков: "Сыграть на "Сантьяго Бернабеу" – мечта!"

Новичок ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе поделился мнением об итогах жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками армейцев по главному еврокубку стали "Реал", "Рома" и "Виктория".

– Надеюсь помочь команде, хочу это сделать, – сказал Обляков. – "Реал" – лучший клуб мира на данный момент, там собраны лучшие в мире игроки. Против них интересно выйти и сыграть. "Рома" – один из лучших клубов Италии, а "Виктория" – чемпион Чехии. Так что, я думаю, получатся интересные матчи.

– Надеетесь ли сыграть на "Сантьяго Бернабеу"?

– Конечно. Это мечта – сыграть там. "Реал" – один из моих любимых клубов. Будет приятно и интересно.

Расписание матчей ЦСКА в Лиге чемпионов:



19 сентября. "Виктория – ЦСКА. Начало: 22.00 по московскому времени;

2 октября. ЦСКА – "Реал". Начало: 22.00;

23 октября. "Рома" – ЦСКА. Начало: 22.00;

7 ноября. ЦСКА – "Рома". Начало: 20.55;

27 ноября. ЦСКА – "Виктория". Начало: 20.55;

12 декабря. "Реал" – ЦСКА. Начало: 20.55.