Иван Обляков: Как отметили победу над "Реалом"? Чуть-чуть покричали в раздевалке

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о победе над "Реалом" (1:0).

- Что было самым тяжелым?

- Мы оборонялись весь второй тайм. Тяжело было играть против таких мастеров, они хорошо обращаются с мячом. Но мы вытерпели, заслужили победу.

- Как отметили победу в раздевалке?

- Да как обычно. Чуть-чуть покричали и все.

- Поменялась ли у "Реала" игра, когда вышел Модрич?

- Он стал передачи делать вперёд, обострять игру. Но на самом деле мало что поменялось.

- Как вам игралось на позиции левого защитника?

- Да нормально, не проблема.

- Во втором тайме перешли на место Дзагоева. Тяжело было?

- Да, нужно было отбирать мячи, двигаться, закрывать зоны.

- В "Лужниках" круче играть?

- Хорошо, но дома было бы ещё лучше. (Юлия Яковлева)​