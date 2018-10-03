Иван Обляков: Как отметили победу над "Реалом"? Чуть-чуть покричали в раздевалке

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о победе над "Реалом" (1:0).
- Что было самым тяжелым?
- Мы оборонялись весь второй тайм. Тяжело было играть против таких мастеров, они хорошо обращаются с мячом. Но мы вытерпели, заслужили победу.
- Как отметили победу в раздевалке?
- Да как обычно. Чуть-чуть покричали и все.
- Поменялась ли у "Реала" игра, когда вышел Модрич?
- Он стал передачи делать вперёд, обострять игру. Но на самом деле мало что поменялось.
- Как вам игралось на позиции левого защитника?
- Да нормально, не проблема.
- Во втором тайме перешли на место Дзагоева. Тяжело было?
- Да, нужно было отбирать мячи, двигаться, закрывать зоны.
- В "Лужниках" круче играть?
- Хорошо, но дома было бы ещё лучше. (Юлия Яковлева)
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