16:19 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Обляков: "ЦСКА привык к "Лужникам"

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" высказался об интересе болельщиков к предстоящей встрече.

– Мы уже привыкли к этому стадиону, – сказал Обляков. – Приходит много болельщиков, поддерживают нас, гонят вперед, хотят, чтобы мы выиграли. Мы стараемся подтверждать это. В этой игре, думаю, поддержка будет не меньше. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

ЦСКА - Виктория Пл

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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