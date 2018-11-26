Иван Обляков: "ЦСКА привык к "Лужникам"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" высказался об интересе болельщиков к предстоящей встрече.

– Мы уже привыкли к этому стадиону, – сказал Обляков. – Приходит много болельщиков, поддерживают нас, гонят вперед, хотят, чтобы мы выиграли. Мы стараемся подтверждать это. В этой игре, думаю, поддержка будет не меньше. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).