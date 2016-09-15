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Иван Новосельцев: "В Лиге чемпионов с "Ростовом" каждый матч был как последний"

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Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в "Ростове" не слушали скептиков в отборочном турнире Лиги чемпионов. По словам защитника, на каждую игру был запредельный настрой.

 
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– Накануне старта в квалификации Лиги чемпионов в "Ростов" не очень-то верили. В команде это чувствовали?

– Да.

– Вас это заводило?

– Мы старались выполнить свою работу. У нас получилось.

– Когда вышли на "Аякс", почувствовали запах крови и вас уже было не остановить?

– В ответном матче с "Аяксом" получилось забить первый и второй голы, и мы поняли – забьем еще, еще. А так, каждый матч играли как последний. После того, как прошли "Андерлехт", стали ближе к группе, оставался последний шаг. Хотелось сделать его как можно быстрее и достичь нужного результата. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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