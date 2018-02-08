06:06 | Футбол — Лига чемпионов

Иван Игнатьев: "Не знаю, почему не забили ни одного пенальти. На тренировках все получалось"


Нападающий молодежки "Краснодара" Иван Игнатьев не знает, почему его партнеры столь неудачно исполнили пенальти в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА против "Реала" (0:0, 0:3 по пенальти). Форвард добавил, что на тренировках команда отрабатывала удары с 11-метровой отметки.

– После каждой тренировки оставались пробивать пенальти. На тренировках получалось хорошо, сегодня не получилось, – цитирует Rusfootball.info Игнатьева. – Не могу ответить на этот вопрос. В любом случае это лотерея. Благодарю наших болельщиков. Пришел полный стадион, благодарны им.

Серия пенальти в любом случае везение. Там от вратарей много чего зависит. Кто-то угадал, кто-то промазал, кто-то забил.

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146462091-ivan-ignatev-na-trenirovkah-horosho-probivali-penalti-segodnya-ne-poluchilos-eto-lotereya.html

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