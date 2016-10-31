20:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц:
"Возможности "Ростова" ограничены"

Иван ДАНИЛЬЯНЦ на пресс-конференции в Мадриде. Фото REUTERS Иван ДАНИЛЬЯНЦ на тренировке в Мадриде. Фото AFP
Иван ДАНИЛЬЯНЦ на пресс-конференции в Мадриде. Фото REUTERS
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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед завтрашним гостевым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" объяснил причины ротации состава в последних играх чемпионата России. По словам наставника ростовчан, скорость движения игроков мадридской команды сильно превышает то, с чем нам приходится сталкиваться в России, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

 
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Что больше всего беспокоит перед игрой?

– В первой встрече была непростая игра. Хотя счет был только 0:1, но "Атлетико" удалось создать много моментов, и нам было очень непросто. Скорость движения игроков "Атлетико" сильно превышает то, с чем нам приходится сталкиваться в России. Плюс прагматизм, надежность, плюс высокое исполнительское мастерство каждого из футболистов – все это делает нашу задачу очень сложной.

– Ротация игроков не что-то необычное для "Ростова", однако впервые она случилась в двух матчах чемпионата России подряд (с "Уфой" - 0:0 и "Амкаром" - 0:1. - Прим. "СЭ"). В чем причина столь необычного подхода?

– Тут целый ряд причин. Одна из них – напряженный календарь, немногие наши игроки имели опыт игры в таком режиме. Другие причины – микротравмы ряда футболистов, перенапряжение, по личным причинам также отсутствовало несколько ребят. В частности, Сесар Навас остался здесь, в Испании, – как вы знаете, у него недавно было прибавление в семействе. Наши возможности ограничены, и мы действительно в ущерб результату в играх с "Амкаром" и "Уфой" вынуждены были сохранить наших ребят, чтобы они не получили травм.

 
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– Получилось, что половина основного состава не имела игровой практики с момента первой игры с "Атлетико", то есть почти две недели. Не беспокоит ли вас игровой тонус этих футболистов?

– Игровая практика в данном случае меньший приоритет, чем физическое состояние игроков. Футболисты должны с удовольствием выходить на поле, чтобы ментально, эмоционально и физически они были не истощены и чтобы избежали травм в условиях перенапряжения.

– Между пятым и шестым туром Лиги чемпионов вам предстоит еще более жесткий календарь – пять матчей за 14 дней. Можно ли ожидать столь же существенной ротации через месяц и как это скажется на перспективах клуба в чемпионате России?

– Действительно, календарь крайне жесткий. По возможности разгружать будем футболистов. Это будет очень сложный период в чемпионате, плюс с "Зенитом" придется играть всего за два дня до матча в Эйндховене. Будем смотреть, как решать эту проблему.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Если собрался обыгрывать Баварию с Атлетико,не нужно говорить про возможности.

21:33

King's Bounty IIII

Только попробуй проиграть, лысый !

21:09

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