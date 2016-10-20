Иван Данильянц: "В середине первого тайма "Ростов" адаптировался к скоростям "Атлетико"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) отметил самоотдачу своих подопечные, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, по ходу первого тайма его команде удалось адаптироваться к высоким скоростям.

– Матч был очень напряженный, – подчеркнул Данильянц. – Усилиями ребят и полной самооотдачей сохранили интригу до конца. Соперник был отмобилизован и боролся за победу с первых минут. Преимущество "Атлетико" было очевидным в дебюте. Потом ребята адаптировались к этим высоким скоростям, и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. После пропущенного гола стало труднее, но ребята не смирились и постарались отыграться. Были хорошие подходы, и ребята заслужили одобрение болельщиков, которые проводили их криками "молодцы!".

– Почему раньше не выпустили Думбья, который создал остроту в атаке?

– Думбья не может в силу своего состояния после травмы отыграть более 10-15 минут. Если бы вышел раньше, мог снова получить травму или быть менее эффективным.

– Почему нельзя было играть активнее до пропущенного мяча?

– Вопрос, конечно, интересный. "Атлетико" сразу наказывает, если нарушаешь баланс между обороной и атакой. Когда нам пришлось раскрываться, это сразу проявилось, и сзади стало очень опасно. Это было оправдано, чтобы отыграться, но базово так играть нельзя, когда счет еще равный.