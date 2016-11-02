Иван Данильянц: "В матче с "Атлетико" не хватало индивидуального мастерства"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (1:2) отметил игру своей команды, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Он подчеркнул: россияне не вышли на поединок с испанцами обреченными.

– Правилен ли решающий гол, и справедлив ли результат?

– Это повторный матч, мы тщательно готовились, и начали игру хорошо. Но ближе к концу игры сказалось преимущество хозяев в быстроте. Мы часто играли очень правильно, но когда доходило до единоборств и доигровок, то преимущество было на стороне соперника. И оба гола были забиты после борьбы, а не каких то комбинаций. Я не смотрел повторы и не хочу говорить про правильность гола, но "Атлетико" действительно имел преимущество большую часть матча. С точки зрения командных взаимодействий мы выглядели хорошо, но нам не хватало порой индивидуального мастерства. Плюс сказалось, что Мевля и Гранат два дня назад играли полную игру на искусственном поле. В итоге мы часто допускали технические ошибки в единоборствах и подборах. Мы довольны, что сыграли старательно и хорошо при полных трибунах этого стадиона, с другой – расстроены, что упустили ничью на последних секундах.

– Можете ли вы быть довольны игрой, учитывая что мало кто может противостоять в гостях "Атлетико"?

– Мы довольны тем, что ребята не вышли обреченными на поражение, старались, боролись. Подавляющее большинство моментов "Атлетико", как и оба гола, были не результатом каких-то командных взаимодействий, а подборов и единоборств. Обычно, когда пропускаешь на последних минутах, можно сказать что что-то не додедали и это наказание, но для нас это испытание. У нас еще два матча в группе, где у нас будет шанс проявить характер и добиться результата.

– Как будете готовиться к "Баварии" после такой игры с "Атлетико"?

– До "Баварии" нам предстоят еще матчи чемпионата, но мы проанализируем общекомандную игру и допущенные ошибки. Будем готовиться так же тщательно, как к "Атлетико".