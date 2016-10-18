Иван Данильянц: "В матче с "Атлетико" каждый патрон на счету"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что подопечные должны показать максимум своих возможностей во все компонентах игры. По словам наставника, только тогда можно соперничать с именитым соперником на равных, передает из Ростова-на-Дону корреспондент СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Каково моральное состояние команды?

– Хотя мы проиграли матч со "Спартаком", ребят технически не в чем упрекнуть. Ребята проявили характер, здорово играли, и мы смело можем отнести этот матч себе в актив.

– "Ростов" и "Атлетико" схожи по манере игры. Что определит исход – класс игроков или заряженность на игру и свое поле?

– С такой командой, как "Атлетико", не может быть отдельных компонентов. Все должно быть в совокупности на высоком уровне. Нельзя разницу в классе компенсировать только криками "ура, вперед". Во всех компонентах надо соперничать на равных или близко к тому. Само участие в этом турнире для нас уже достижение. У наших болельщиков будет праздник – они увидят воочию игроков, за которым раньше наблюдали только по телевизору.

У наших ребят будет возможность помериться силами с теми, кто был объектом подражания. Они весь прошлый сезон шли к тому, чтобы завоевать право на такие матчи. "Атлетико" показывает стабильный футбол много лет, дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Словом, все основания иметь высокий настрой на этот матч. А что касается схожести стилей, то игра на игру не приходится.

– Рассчитываете ли вы на Азмуна и Эззатоллахи?

– У нас не такая большая обойма, чтобы кем-то пренебрегать. Каждый патрон на счету. Все готовятся. Завтра, после того как медицинский штаб доложит о готовности футболистов, мы будем принимать решение о том, кого ставить на игру.