Иван Данильянц: "У "Ростова" есть желание сдвинуть матчи РФПЛ на весну"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Баварией" (3:2) отметил, что команда четко следовала указаниям и рекомендациям Курбана Бердыева. Специалист добавил, что клуб хотел бы разгрузить свой календарь, но все зависит от желания соперников, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ"Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Показалось что во втором тайме игра перевернулась...

– Курбан Бекиевич хорошо все проанализировал и дал в перерыве важные рекомендации, позволившие отодвинуть соперника, показать зубы и заставить "Баварию" с трудом продвигаться к нашим воротам. Всем этим ребята смогли воспользоваться, превратить в голы.

– До игры в Эйндховене предстоит жесткий график. Нет желания сдвинуть какие-то матчи, может быть на весну?

– Такое желание есть, но это зависит от согласия соперников и решения РФПЛ.

– Сегодня у вас первая победа в Лиге чемпионов. Удобна ли игра "Баварии" для "Ростова"?

– С командой такого класса об удобстве не приходится говорить, мы передохнуть не могли всю игру. Использовали все ресурсы. Может, то, что мы сыграли второй тайм по-другому, поверили в свои силы, стало неожиданностью для "Баварии".

– Вы давали установку меньше фолить у своих ворот?

– Наши ребята всегда играют очень аккуратно, и та концентрация внимания, о которой я говорил, позволила нам избежать стандартных положений.