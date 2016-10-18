17:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "У "Ростова" было недостаточно времени на восстановление"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда не успела восстановиться. По его словам, решение по поводу стартового состава будет принято завтра, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Времени недостаточно, чтобы полноценно восстановиться. Калачев восстанавливается, перед "Спартаком" у него тоже не все хорошо с ногой было, - отметил Данильянц. - Сейчас ситуация схожая. Завтра узнаем, насколько эта травма позволит ему сыграть с "Атлетико".

В матче со "Спартаком" вынужденно заменили еще и Гацкана, который почувствовал усталость, которая могла привести к травме. Завтра – посмотрим.

– Почему в расположении "Ростова" нет Сесара Наваса?

– Вчера у него родилась наследница, и мы с этим его поздравляем. Если бы это не случилось в срок, Наваса бы завтра с нами не было – Курбан Бекиевич к таким вещам относится трепетно. Но сейчас игрок уже на пути в клуб.

- Скоро вернется Бухаров?

- Бухаров на пути у выздоровлению, но у него застарелая травма, и ему еще потребуется время. Терентьев (его не было в заявке на матч со "Спартаком". - Прим. "СЭ") оправился от повреждения и завтра будет готов играть.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Spartanovka

И при этом единственная команда в ЧР с поставленной игрой...

18:15

РусланИ

команда без определенного тренера, без спонсора, с четырьмя разнохозяйскими трибунами, кунгфуистами в составе... винегрет, а не команда.

18:08

getr-07

так называемая "команда" клоунов- один в вольере бегает на трибуне ( который вице-президент-тренер)))), другой у кромки поля стоит, третий, который гл тренер- зиц председатель на вопросы отвечает и на пресс конференции ходит.

17:43

ATA

КББ даст бой и победит

17:31

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