Иван Данильянц: "У "Ростова" было недостаточно времени на восстановление"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда не успела восстановиться. По его словам, решение по поводу стартового состава будет принято завтра, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.
– Времени недостаточно, чтобы полноценно восстановиться. Калачев восстанавливается, перед "Спартаком" у него тоже не все хорошо с ногой было, - отметил Данильянц. - Сейчас ситуация схожая. Завтра узнаем, насколько эта травма позволит ему сыграть с "Атлетико".
В матче со "Спартаком" вынужденно заменили еще и Гацкана, который почувствовал усталость, которая могла привести к травме. Завтра – посмотрим.
– Почему в расположении "Ростова" нет Сесара Наваса?
– Вчера у него родилась наследница, и мы с этим его поздравляем. Если бы это не случилось в срок, Наваса бы завтра с нами не было – Курбан Бекиевич к таким вещам относится трепетно. Но сейчас игрок уже на пути в клуб.
- Скоро вернется Бухаров?
- Бухаров на пути у выздоровлению, но у него застарелая травма, и ему еще потребуется время. Терентьев (его не было в заявке на матч со "Спартаком". - Прим. "СЭ") оправился от повреждения и завтра будет готов играть.
Spartanovka
И при этом единственная команда в ЧР с поставленной игрой...
18:15
РусланИ
команда без определенного тренера, без спонсора, с четырьмя разнохозяйскими трибунами, кунгфуистами в составе... винегрет, а не команда.
18:08
getr-07
так называемая "команда" клоунов- один в вольере бегает на трибуне ( который вице-президент-тренер)))), другой у кромки поля стоит, третий, который гл тренер- зиц председатель на вопросы отвечает и на пресс конференции ходит.
17:43
ATA
КББ даст бой и победит
17:31