Иван Данильянц: "У "Ростова" было недостаточно времени на восстановление"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда не успела восстановиться. По его словам, решение по поводу стартового состава будет принято завтра, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Времени недостаточно, чтобы полноценно восстановиться. Калачев восстанавливается, перед "Спартаком" у него тоже не все хорошо с ногой было, - отметил Данильянц. - Сейчас ситуация схожая. Завтра узнаем, насколько эта травма позволит ему сыграть с "Атлетико".

В матче со "Спартаком" вынужденно заменили еще и Гацкана, который почувствовал усталость, которая могла привести к травме. Завтра – посмотрим.

– Почему в расположении "Ростова" нет Сесара Наваса?

– Вчера у него родилась наследница, и мы с этим его поздравляем. Если бы это не случилось в срок, Наваса бы завтра с нами не было – Курбан Бекиевич к таким вещам относится трепетно. Но сейчас игрок уже на пути в клуб.

- Скоро вернется Бухаров?

- Бухаров на пути у выздоровлению, но у него застарелая травма, и ему еще потребуется время. Терентьев (его не было в заявке на матч со "Спартаком". - Прим. "СЭ") оправился от повреждения и завтра будет готов играть.