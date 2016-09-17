Иван Данильянц: "У игроков "Баварии" есть слабости - они тоже люди"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в интервью "СЭ" отметил, что разгромное поражение от "Баварии" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов не должно повлиять на настрой его подопечных.

– Есть ли по такому футболу у "Баварии" вообще слабости?

– Безусловно, они тоже люди. Но мне бы хотелось уже смотреть вперед – у нас впереди матч с "Краснодаром", сейчас все мысли уже о нем. Мы стараемся искать позитив, думаем уже о будущих матчах.

– То есть состояния нокаута после Мюнхена нет?

– Да вы что? Нет, конечно! Команда готовится очень серьезно. Жизнь продолжается. Нельзя перечеркивать одним результатом то, что ребята попали в такой турнир, как Лига чемпионов. В этом матче игроки сделали необходимое, но его оказалось недостаточно, чтобы противостоять такой сильной команде. Но то, что выполнили необходимое, уже позитивно. И мы продолжаем бороться. (Сергей ЕГОРОВ)