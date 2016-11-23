19:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Ростову" нужно очень взвешенно атаковать в матче с "Баварией"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" во флэш-интервью подчеркнул, что команде в этой встрече нужно действовать очень дисциплинированно. По словам Данильянца, атаковать "Ростову" нужно будет очень взвешенно.

– Два главных момента для нас в матче с "Баварией" – это самоотдача и дисциплина, – подчеркнул Данильянц.

– Есть слабые места у "Баварии", на которые "Ростов" будет давить?

– О слабых местах мы говорим меньше всего. Прежде всего, надо организованно играть в обороне. Атаковать нужно очень взвешенно и осторожно – дважды в Мюнхене мы получили мячи в свои ворота на контратаках. Но слабости есть у всех – там же тоже люди.

– Согласны с тем, что после разгромного поражения от "Баварии" в первом туре "Ростов" освоился в Лиге чемпионов?

– Каждая игра имеет свою историю. К началу турнира у нас не было опыта, потом мы сразу стали понимать, что надо играть на других скоростях, быстрее перемещаться, и делали из этого выводы. Надеюсь, сегодня сыграем так же.

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