Иван Данильянц: "Ростов" все доказал на футбольном поле, больше нечего говорить"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игроки сделали все для итогового успеха. По его словам, во второй половине клуб смог отодвинуть игру от своих ворот, за счет чего и выиграл.

- 3:2 - это то, на что ребята настраивались, во что верили, чем мы жили, - сказал Данильянц в эфире программы "Все на футбол!". - Все это воплотилось в 90 минут. Они продемонстрировали полную самоотдачу и концентрацию внимания. Ребята все сами доказали на футбольном поле, мне больше нечего говорить.

- Нет обиды, что с турнирной точки зрения матч не дал ничего особенного?

- Нет, обида - это последнее. Прежде всего - благодарность, что это свершилось. Благодарность для многих тысяч болельщиков, которые за нас переживали.

- На чем вы акцентировали внимание?

- В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки, и мы отодвинули игру от ворот за счет быстрого выдвижения игроков. Во втором тайме было меньше горячих моментов у наших ворот, чем в первом. Это позволило нам поверить, что мы хозяева положения и воплотить это в голы.