22:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Ростов" все доказал на футбольном поле, больше нечего говорить"

0
0
0

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Баварией" (3:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что игроки сделали все для итогового успеха. По его словам, во второй половине клуб смог отодвинуть игру от своих ворот, за счет чего и выиграл. 

- 3:2 - это то, на что ребята настраивались, во что верили, чем мы жили, - сказал Данильянц в эфире программы "Все на футбол!". - Все это воплотилось в 90 минут. Они продемонстрировали полную самоотдачу и концентрацию внимания. Ребята все сами доказали на футбольном поле, мне больше нечего говорить. 

- Нет обиды, что с турнирной точки зрения матч не дал ничего особенного?

- Нет, обида - это последнее. Прежде всего - благодарность, что это свершилось. Благодарность для многих тысяч болельщиков, которые за нас переживали.

- На чем вы акцентировали внимание?

- В перерыве Курбан Бекиевич сделал поправки, и мы отодвинули игру от ворот за счет быстрого выдвижения игроков. Во втором тайме было меньше горячих моментов у наших ворот, чем в первом. Это позволило нам поверить, что мы хозяева положения и воплотить это в голы. 

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ