Иван Данильянц: "Ростов" поверил в успех только с финальным свистком"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) отметил игру вратаря ростовчан Сослана Джанаева. Он добавил, что команде необходимо серьезно подготовится к плей-офф Лиги Европы, передает из Эйдховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Теперь вам предстоит плей-офф Лиги Европы. При каком формате "Ростов" сильнее – плей-офф или круговой трунир?

– Я однажды говорил уже, что наши принципиальный подход в том что мы не ставим больших задач, и для нас важен каждый матч. В Лиге чемпионов тоже каждый матч был для нас финалом. Три игры в этой группе в итоге получилось очень хороших. Сказать что это можно тиражировать я не могу. Мы идем от матча к матчу. Как это будет в другом турнире с другими соперниками – время покажет. Проанализируем, подготовимся.

– Когда поверили, что добились своего – когда Гранат вынес из пустых ворот?

– Поверили в результат только со свистком. У нас был уже опыт пропускания на последних секундах – и с ПСВ в первом тайме ростовского матча, и с "Атлетико", и во внутреннем чемпионате с "Краснодаром".

– Как оцените игру Джанаева – показалось, что он еще не вполне здоров, несмотря на несколько сэйвов.

– Джанаев мастерство неоднократно подтверждал мужественными поступками. Он здорово проявил себя во многих играх, в том числе в игре с "Баварией" Сегодняшний результат без того матча с "Баварией" был бы недостаточным. Мы рады, что ребята на протяжении всего турнира показали себя с лучшей стороны, заслужили самых добрых слов и в их личных карьерах это будет на всю жизнь. Вчера меня спрашивали, что важнее – евровесна или спокойный календарь весной в чемпионате. У нас будет теперь снова плотный календарь. Евровесна это большое дело, ради этого наши футболисты тренируются и играют.