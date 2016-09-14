Иван Данильянц: "Ростов" делал правильные вещи, но их было недостаточно против "Баварии"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5) подчеркнул, что команда действовала правильно, но уступила сопернику в индивидуальном мастерстве, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Эта встреча стала дебютной для российской команды в Лиге чемпионов.

– Когда вы готовились к игре, обратили ли внимание, что "Бавария" Анчеллоти отличается от команды Гвардьолы тем, что гораздо быстрее выходит в атаку и играет более вертикально? - вопрос Данильянцу.

– Все это было проанализировано – действительно, есть отличия от стиля "Барселоны". Нынешняя "Бавария" играет длиннее, вертикальнее, и поэтому быстрее – без всей этой тики-таки. Наши ребята сегодня были очень внимательны, и сегодня мы не увидели того, что было в предыдущих играх "Баварии" в этом сезоне – забросов за спину и тому подобного, сегодня этого у хозяев не получилось. В ключевых перестроениях ребята справились. К сожалению, мы проиграли в индивидуальном мастерстве. Мы делали правильные вещи, но их было недостаточно против этой команды.

– Ожидали ли вы у "Баварии" акцента на левый фланг, где Алаба и Коста сформировали ударную группу?

– У них было акцент на оба фланга – Алаба и Коста на одном, Мюллер на другом. Калачев сегодня хорошо справился – и с Костой, и потом со свежим Рибери. Нам изначально было понятно, что там будет остро, и Алаба, Рибери и Коста действительно там хорошо играли.