Иван Данильянц: "Результат матча с "Атлетико" я бы не назвал поражением"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что у команды нет конкретных задач на турнир, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, он не считает поражением, так как игроки получили полезный опыт, а зрители увидели топ-клуб.

– Как оцените дальнейшие перспективы в Лиги чемпионов? – вопрос Данильянцу.

– У нас отношение к участию в Лиге чемпионов такое – мы впервые в этом турнире. Это возможность проверить себя против лучших команд континента, а нашим болельщикам – увидеть их вживую. Результат мы рассматриваем только в контексте каждого матча. Технических аргументов у нас не было больше, чем ребята предъявили на поле. А что-то планировать турнирно – нам даже в голову это не приходит.

– Сесар Навас только вчера вернулся, как оцените его игру "с самолета"?

– Это дело непростое, но с другой стороны, родился ребенок – это эмоциональный подъем. Он провел только разминку сегодня утром – это была его единственная тренировка после "Спартака". С Джанаевым тоже были проблемы, только после разминки было окончательно решено, что он выйдет на поле. Многие ребята были не в оптимальных кондициях сегодня.

– Как в целом оцените этот результат против одного из грандов?

– Сегодняшний результат 0:1 для ребят я бы не классифицировал как поражение. Ребята получили колоссальный опыт, зрители увидели топ-клуб. Любой матч в Лиге чемпионов для нас как финальный, и каждый мы проводим на пределе наших текущих возможностей.