Иван Данильянц: "Победа над "Баварией" - особая строка в истории ростовского футбола"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Баварией" (3:2) в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что на данный момент эмоциональное состояние всех футболистов зашкаливает. По словам Данильянца, этот успех – особая строка в истории ростовского футбола, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– С большой победой вас, прежде всего. До начала матча сам факт приезда "Баварии" был праздником, – подчеркнул Данильянц. - Теперь к этому добавился праздник победы. Сегодня удалось почувствовать большую любовь к нашим игрокам как стадиона, так и тех, кто болел за нас по всей стране. Ребята были мобилизованы, соблюдали игровую дисциплину, забили три гола. Поздравляем ребят с этой великолепной победой, которая будет особой строкой в истории ростовского футбола.

– Как состояние Джанаева?

– Эмоциональное состояние у всех зашкалено. А что до здоровья, то он давно уже в том состоянии, что ему надо гораздо больше отдыхать, чем получается. Но график матчей жесткий, а Джанаев – большой патриот клуба и не хочет пропускать игры.

– Можно ли сказать, что порядок бьет класс?

– Порядок в какой-то степени и становится классом. Сегодня многое сложилось – и порядок, и концентрация, и удача. Вчера Курбан Бекиевич показал нам все голы, пропущенные нами на последних минутах таймов, в том числе и в Мюнхене. Потому что против "Баварии" нельзя играть лишь 90 минут, надо иметь полную концентрацию и в добавленное время. Сегодня все это было – не только дисциплина, но и умение. Все это стало слагаемыми победы.