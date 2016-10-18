17:44 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Плотный график игр "Ростова" - не заговор"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что не видит заговора в плотном графике игр. По словам наставника, такое случается, передает корреспондент СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Не находите ли вы какой-то заговор против "Ростова" в том, что следующий матч чемпионата придется играть уже в субботу, через два дня после "Атлетико"? Тогда как, скажем, играющий в Лиге чемпионов во вторник ЦСКА сыграет в чемпионате лишь в воскресенье. Время на отдых явно не одинаковое.

- Так случается с календарем, но это не заговор.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ростовский свин

BABOOIN............. если не видиш - одень очки - написано так случается с календарем -так что никто и не ноет.Хотя романцев на своей знаменитой пресс - конфе - когда то высказался здраво - что клубы представляющие россию в еврокубках - должны иметь календарь составленный наиболее благоприятно .Во всяком случае в европе часто приходится наблюдатькак клубы играющие во вторник - проводят матчи в пятницу , а не суботу , тем более воскресенье, что бы иметь больше времени. Поэтому такое составление календаря - когда ростов будет играть на 3 день - больше говорит о профнепригодности тех кто этот календарь составлял.Но унас везде все через ж.опу!

19:02

В.Коваль

бабуин он и в африке бабуин...

19:00

Москвич1985

Даниляьнц молодец. Обратил внимание на то, что он в послематчевом интервью после игры со Спартаком не стал делать упор на судействе, а отметил игру своей команды. И вот этот ответ на несколько провокационный вопрос тоже вызывает уважение.

19:00

getr-07

а если завтра пойдет в ростове дождь, то виноват в этом будем директор гидрометцентра Роман Вильфанд )). Кругом сплошные заговоры против "супер-клуба"

18:08

BABOOIN

не нравится не играйте в ЛЧ, нытики только и ищут повод для жалоб, лучше бы Кудряшова с Гацканом спросили сколько можно команду карточками подставлять

17:57

Kupservas

РФС, такое РФС... А еще говорят Ростов не топят.

17:55

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