Иван Данильянц: "Плотный график игр "Ростова" - не заговор"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что не видит заговора в плотном графике игр. По словам наставника, такое случается, передает корреспондент СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- Не находите ли вы какой-то заговор против "Ростова" в том, что следующий матч чемпионата придется играть уже в субботу, через два дня после "Атлетико"? Тогда как, скажем, играющий в Лиге чемпионов во вторник ЦСКА сыграет в чемпионате лишь в воскресенье. Время на отдых явно не одинаковое.

- Так случается с календарем, но это не заговор.