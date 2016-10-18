Иван Данильянц: "Плотный график игр "Ростова" - не заговор"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что не видит заговора в плотном графике игр. По словам наставника, такое случается, передает корреспондент СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
- Не находите ли вы какой-то заговор против "Ростова" в том, что следующий матч чемпионата придется играть уже в субботу, через два дня после "Атлетико"? Тогда как, скажем, играющий в Лиге чемпионов во вторник ЦСКА сыграет в чемпионате лишь в воскресенье. Время на отдых явно не одинаковое.
- Так случается с календарем, но это не заговор.
ростовский свин
BABOOIN............. если не видиш - одень очки - написано так случается с календарем -так что никто и не ноет.Хотя романцев на своей знаменитой пресс - конфе - когда то высказался здраво - что клубы представляющие россию в еврокубках - должны иметь календарь составленный наиболее благоприятно .Во всяком случае в европе часто приходится наблюдатькак клубы играющие во вторник - проводят матчи в пятницу , а не суботу , тем более воскресенье, что бы иметь больше времени. Поэтому такое составление календаря - когда ростов будет играть на 3 день - больше говорит о профнепригодности тех кто этот календарь составлял.Но унас везде все через ж.опу!
19:02
В.Коваль
бабуин он и в африке бабуин...
19:00
Москвич1985
Даниляьнц молодец. Обратил внимание на то, что он в послематчевом интервью после игры со Спартаком не стал делать упор на судействе, а отметил игру своей команды. И вот этот ответ на несколько провокационный вопрос тоже вызывает уважение.
19:00
getr-07
а если завтра пойдет в ростове дождь, то виноват в этом будем директор гидрометцентра Роман Вильфанд )). Кругом сплошные заговоры против "супер-клуба"
18:08
BABOOIN
не нравится не играйте в ЛЧ, нытики только и ищут повод для жалоб, лучше бы Кудряшова с Гацканом спросили сколько можно команду карточками подставлять
17:57
Kupservas
РФС, такое РФС... А еще говорят Ростов не топят.
17:55