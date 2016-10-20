Иван Данильянц: "Первые 15 минут матча с "Атлетико" стали уроком для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что первые 15 минут стали хорошим уроком для его команды, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, в ответной игре против команды Диего Симеоне в Мадриде россияне не будут отбывать номер.

– Кто, на ваш взгляд, будет решительнее в ответном матче в Мадриде? - вопрос Данильянцу.

– Наши соперники будут фаворитами, и при своих зрителях постараются продлить победную серию. Но мы никуда не ездим отбывать номер, и сегодняшняя игра нам в этом поможет. Сегодняшние первые пятнадцать минут стали для нас уроком, и мы его усвоим. "Атлетико" – команда, которая наказывает за малейшую ошибку, очень прагматичная команда. Мы поедем в Мадрид, чтобы еще раз пережить все эмоции, связанные с таким турниром, как Лига чемпионов.

– Отсутствие Калачева сильно сказалось на игре?

– Вчера на тренировке он начал заниматься, но после разминки почувствовал что трамва дает о себе знать. И мы уже вчера вечером знали, что он не выйдет. Это большая потеря, он системообразующий игрок, он него многое зависит в ментальном, эмоциональном и техническом плане. Но нельзя сказать, что будь он на поле, игра непременно бы перевернулась. Хотя его отсутствие, конечно, сказалось.

– Как Курбан Бекиевич отреагировал на результат в раздевалке?

– Он человек с высоким уровнем притязаний. Для него любое поражение это больно, но он понимает, что ребята сделали все возможное. Конечно, он внесет какие-то коррективы к ответному матчу. Думаю, у него будет очень много различных степеней оценок того, что произошло сегодня – в эмоциональном, техническом, человеческом плане.