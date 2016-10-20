Иван Данильянц: "Первые 15 минут матча с "Атлетико" стали уроком для "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что первые 15 минут стали хорошим уроком для его команды, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, в ответной игре против команды Диего Симеоне в Мадриде россияне не будут отбывать номер.
– Кто, на ваш взгляд, будет решительнее в ответном матче в Мадриде? - вопрос Данильянцу.
– Наши соперники будут фаворитами, и при своих зрителях постараются продлить победную серию. Но мы никуда не ездим отбывать номер, и сегодняшняя игра нам в этом поможет. Сегодняшние первые пятнадцать минут стали для нас уроком, и мы его усвоим. "Атлетико" – команда, которая наказывает за малейшую ошибку, очень прагматичная команда. Мы поедем в Мадрид, чтобы еще раз пережить все эмоции, связанные с таким турниром, как Лига чемпионов.
– Отсутствие Калачева сильно сказалось на игре?
– Вчера на тренировке он начал заниматься, но после разминки почувствовал что трамва дает о себе знать. И мы уже вчера вечером знали, что он не выйдет. Это большая потеря, он системообразующий игрок, он него многое зависит в ментальном, эмоциональном и техническом плане. Но нельзя сказать, что будь он на поле, игра непременно бы перевернулась. Хотя его отсутствие, конечно, сказалось.
– Как Курбан Бекиевич отреагировал на результат в раздевалке?
– Он человек с высоким уровнем притязаний. Для него любое поражение это больно, но он понимает, что ребята сделали все возможное. Конечно, он внесет какие-то коррективы к ответному матчу. Думаю, у него будет очень много различных степеней оценок того, что произошло сегодня – в эмоциональном, техническом, человеческом плане.
Вопреки
Без Бердыева на бровке - полный отстой ! Неужели он сам этого не понимает... или уже перешел ту грань, которая препятствует напрашиваемуся возвращению ? Сказать ему об этом в глаза никто не осмелится... а ЗРЯ. Игры команды До и после его ухода со скамейки результатами и поведением игроков (срываются, карточки, запоздалая реакция на изменение обстановки) отличаются в худшую сторону БЕЗ СОМНЕНИЯ. Вернитесь, уважаемый... даже если нужно переступить через ЧТО-ТО, ради города, болел... да и самих игроков - посмотрите во ЧТО превратился Азмун после "проводов" - НИКАКОЙ ! Да и другие играют хуже себя прошлогодних... Из Кириченко еще лет 5 тренера не будет... и то, если Бердыев будет учить... Даа, наверно, просто, не дано парню... как и многим хорошим игрокам, пытающихся стать большими тренерами.
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