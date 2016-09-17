Иван Данильянц: "Пенальти в ворота "Ростова" - человеческий фактор"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в интервью "СЭ" прокомментировал пенальти, назначенный в ворота его команды в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" (0:5).

– Вы сказали, что игроки "Ростова" проявили выдержку и мужество. Что имели в виду?

– То, что в таком матче непросто играть до конца. Пятый гол мы пропустили на последней минуте.

– Вы не видите разницы в оценке эпизодов в штрафной – в трактовке ее нашими арбитрами и европейскими судьями, что в итоге приводит к таким пенальти, как в Мюнхене?

– Посмотрите европейские турниры, там тоже достаточно грязной борьбы с обеих сторон. Где-то судьи фиксируют нарушения, где-то нет. Так сложилось, что в нашем матче арбитр зафиксировал фол. Это просто человеческий фактор. (Сергей ЕГОРОВ)