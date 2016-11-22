Иван Данильянц: "Наш соперник - "Бавария", и этим все сказано"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии" подчеркнул, что каким бы составом ни вышел на этот матч соперник, его подопечным все равно будут противостоять очень сильные футболисты. По словам Данильянца, поражение от мюнхенцев в гостях со счетом 0:5 – большой опыт, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– То, что "Бавария" приехала без пяти основных игроков, как-то влияет на вашу подготовку?

– Мне пока не известен состав, но какой бы он ни был, это "Бавария", и для нас этим все сказано.

– Можно ожидать, с учетом этих потерь соперника, агрессивной игры от вашей команды?

– Мы в любом случае играем с одной из лучших команд Европы. В первом матче Рибери вышел только при большом преимуществе в счете, Лам, Боатенг и Хави Алонсо не играли. В каком бы составе ни вышла "Бавария", это все равно очень сильные футболисты. Что касается агрессивности – мы, конечно, хозяева поля, но это все должно быть очень взвешенно.

– Какие выводы вы сделали из тех 0:5?

– Это был первый матч для нас на таком уровне. Если в памяти остался не только счет 0:5, то можно вспомнить, мы пропустили на 27-й минуте с пенальти, очень сомнительного, где с обеих сторон было нарушение. И весь первый тайм не давали сопернику создать почти ничего, не давали ему игрового преимущества. Пусть ребята здорово сыграли с точки зрения содержания, но результата добиться не удалось – соперник все же выше классом прежде всего по скорости, какой не бывает в нашем внутреннем чемпионате. Скорости с точки зрения как командных взаимодействий, так и работы с мячом отдельных игроков. Выход на такой уровень не достигается просто просьбами к ребятам "будьте быстрее". Ребята получили опыт, и за спиной теперь не только матч с "Баварией", но и две игры с "Атлетико" и одна с ПСВ. Это поможет им в том, чтобы стремиться соответствовать скоростям "Баварии".