Иван Данильянц: "Лига чемпионов стоит для "Ростова" особняком"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ заявил, что его команде необходимо сконцентрироваться на предстоящей игре. Специалист добавил, что перед командой стоит сложная задача, передает из Эйндховена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– В прошлом туре у нас два футболиста не могли выйти, Джанаев и Ерохин, – начал Данильянц. – Надеемся, что они залечат травмы. К концу осенней части чемпионата уже нет игрока у кого что-то бы не болело, все истощены эмоционально и физически. Но Лига чемпионов стоит особняком, и ребята сделают все возможное, чтобы достойно сыграть этот матч.

– Вас устраивает ничья. С учетом тактики игры "Ростова" это выглядит плюсом, но мы не раз видели, как игра на ничью играла дурную шутку. Как вы будете ориентировать команду?

– Задача непростая, и она была бы непростой в любом случае – устраивала бы ничья или нет. Концентрация и готовность должна быть такой, чтобы позволяла нам быть сильными. Хотя у нас неплохая оборона, но дома мы пропустили от ПСВ два быстрых гола. Потому что это совсем другой уровень взаимодействия, чем у соперников по чемпионату России. Будет непросто, но мы нацелены на победу, а что получится – только матч покажет.

– ПСВ обязан побеждать. Это отразится на игре соперника?

– Они, конечно, будут мотивированы. В какой степени это позволит им проявить их лучшие качества – зависит и от нас. Например, в выездном матче с "Атлетико" – это была не проигранная, на мой взгляд, игра. Посмотрим, как сложится.