Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" в матче с "Баварией" проявили мужество и выдержку"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Баварии" (0:5) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что эта встреча стала для команды испытанием. При этом, по словам Данильянца, игроки "Ростова" проявили мужество и выдержку, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
– Сегодня получился очень непростой матч, это было серьезное испытание для ребят, – подчеркнул Данильянц. – Соперник играл очень быстро. Мало кто вообще играет так быстро, как "Бавария" – тем более в нашем чемпионате. Все это требовало большой концентрации. В итоге один гол пропустили с пенальти, два с контратак, когда хотели показать, что не только обороняться умеем. Сегодня ребята проявили мужество, выдержку, боролись и были одной командой.
– Почему вы не были на скамейке (Данильянц, вице-президент-тренер Курбан Бердыев и еще один тренер Владимир Кулаев сидели под ложей прессы – Прим. "СЭ")?
– Так было и в прошлом матче с "Крыльями Советов". Мы смотрим сверху, оттуда лучше видно, и связываемся с тренерами на скамейке. Надо понимать, что хотя у нас произошли изменения, они связаны только с тем, что по регламенту главным тренером должен быть человек с категорией Pro. Но мы решили оставить весь процесс таким, какой он был раньше. Тренерский штаб работает точно так же, как до моего назначения, тут ничего не изменилось.
– "Ростов" весеннего образца сыграл бы лучше?
– Сложно сказать, это несопоставимый уровень – матчи нашего чемпионата и игра с "Баварией". Эта команда быстро думает, быстро перемещается. Так интенсивно в нашем чемпионате мы не играем против кого-либо. Это требует огромной концентрации.
saiga
Полный бред от псевдо тренера с категорией - дилетант. Выдержка и мужество, проявленные, что бы не пропустить еще с десяток голов в собственные ворота, уже при полном разгроме? По футбольном поле нужны другие качества, это не арена для боёв без правил.
01:37
Vitalvass
И такие уроды тренируют команды РПЛ, у которых при 5:0 какой-то там характер, выдержка... Где самолюбие и злость?!
01:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
чтобы не заплакать?)
00:59