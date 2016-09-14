Иван Данильянц: "Игроки "Ростова" в матче с "Баварией" проявили мужество и выдержку"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Баварии" (0:5) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что эта встреча стала для команды испытанием. При этом, по словам Данильянца, игроки "Ростова" проявили мужество и выдержку, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Сегодня получился очень непростой матч, это было серьезное испытание для ребят, – подчеркнул Данильянц. – Соперник играл очень быстро. Мало кто вообще играет так быстро, как "Бавария" – тем более в нашем чемпионате. Все это требовало большой концентрации. В итоге один гол пропустили с пенальти, два с контратак, когда хотели показать, что не только обороняться умеем. Сегодня ребята проявили мужество, выдержку, боролись и были одной командой.

– Почему вы не были на скамейке (Данильянц, вице-президент-тренер Курбан Бердыев и еще один тренер Владимир Кулаев сидели под ложей прессы – Прим. "СЭ")?

– Так было и в прошлом матче с "Крыльями Советов". Мы смотрим сверху, оттуда лучше видно, и связываемся с тренерами на скамейке. Надо понимать, что хотя у нас произошли изменения, они связаны только с тем, что по регламенту главным тренером должен быть человек с категорией Pro. Но мы решили оставить весь процесс таким, какой он был раньше. Тренерский штаб работает точно так же, как до моего назначения, тут ничего не изменилось.

– "Ростов" весеннего образца сыграл бы лучше?

– Сложно сказать, это несопоставимый уровень – матчи нашего чемпионата и игра с "Баварией". Эта команда быстро думает, быстро перемещается. Так интенсивно в нашем чемпионате мы не играем против кого-либо. Это требует огромной концентрации.