Иван Данильянц: "Игроки "Атлетико" – люди и у них может быть не лучший день"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов рассказал, за счет чего можно обыграть "Атлетико". Матч "Ростов" – "Атлетико" состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.

– Многие футболисты не готовы играть на 100 процентов. По этом причине мы потеряли Тимофея Калачева. Посмотрим, как скажутся потери на футбольном поле, – сказал Данильянц в эфире "Матч ТВ". – Тем не менее, все остается так, как принято у нас в команде. Калачев – ведущий футболист, вместо него будет играть Киреев, а схема и тактика останется прежней.

– Где уязвимые места "Атлетико"?

– Это команда с большой буквы. Они все делают вместе – атакуют, обороняются, быстро принимают решения. Но в "Атлетико" играют люди и у них может быть не самый лучший день, чем "Ростов" и может воспользоваться.

– Многие сравнивают "Ростов" и "Атлетико"

– Да, у нас тоже тренерская команда, но есть еще понятие класса и наш соперник, безусловно, сильнее в этом компоненте.

Трансляция матча "Ростов" – "Атлетико"