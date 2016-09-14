00:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Если бы не был назначен пенальти? Сослагательное наклонение неприемлемо"

0
0
0
2

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Баварии" (0:5) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда не была сломлена после первого тайма, который завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. По словам Данильянца, "Ростову" в этой встрече было сложно физически, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Кажется, пенальти в ворота "Ростова" не было. Если бы одиннадацтиметровый удар не был назначен, это могло изменить ход игры?

– Сослагательное наклонение здесь неприемлемо. С первым голом сопернику помог судья, который мог дать обоюдное нарушение. Мы стали действовать организованнее. Преимущество "Баварии" в контроле мяча не выражалось в остроте, второй гол мы пропустили обидный. Но это не сломило ребят, было сложно физически. Третий и пятый мячи пропустили в контратаках, когда хотели все же реализовать те немногие возможности, которые у нас были.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Michl

Судья помог Баварии? Бред, пенальти бесспорный. Это судья еще спас Ростов от 6:0, когда не дал второй за травму Хуммельса.

01:57

Mao11

Стоя конечно Баварии назабиваешь, а двигаться не пробовали по полю.

01:15

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ