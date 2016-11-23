Иван Данильянц: "Бердыев три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!"

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев эмоционально поздравил футболистов с победой над "Баварией" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2).
- Курбан Бекиевич поздравил всех с победой и три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!", - цитирует официальный твиттер клуба главного тренера Ивана Данильянца.
serghi99
Нужно останавливать рфпл за два месяца до чм-2018, и отдавать сборную Бердыеву .
01:25
ATA
мудко и федун ошиблись, КББ лучший тренер
01:09
RSDsouth
Господин Мутко , когда там у нас очередная игра Сборной Черчесова ? Хочу выспаться
00:09
sunseich
Малгин сейчас выход один дать Бердыеву возможность в зимнее окно собрать всех рос футболистов которые ему нужны чтобы сделать сборную на основе Ростова, полноценный ли это трансфер аренда ли, с клубами которым принадлежат эти футболисты можно договорится за счет уменьшения им лимита на легов, да много вариков, было бы желание.
23:27 23 ноября
Dexty_07
Гениальный тренер, гениальная команда! Не мужики, а настоящие футболисты! Напоминают советских футболистов 60-х, которые наводили ужас на именитых соперников
23:24 23 ноября
sunseich
реально гений, пришел в вылетающий клуб, спас, 2 е место в ЧР, прошли отбор в группу, продали Баштуша, Новосельцева, покупали игроков за копейки... это мог сделать только гений.
23:22 23 ноября
Малгин
очередное доказательство тому, что только с Бекиичем во главе сборной у нас будет небольшой шанс не опозориться в 2018-м
23:15 23 ноября
Бубльгум
Все же он гений.
23:13 23 ноября