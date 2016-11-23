23:01 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Бердыев три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!"

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Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев эмоционально поздравил футболистов с победой над "Баварией" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2). 

- Курбан Бекиевич поздравил всех с победой и три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!", - цитирует официальный твиттер клуба главного тренера Ивана Данильянца.

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/801511675673378816

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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serghi99

Нужно останавливать рфпл за два месяца до чм-2018, и отдавать сборную Бердыеву .

01:25

ATA

мудко и федун ошиблись, КББ лучший тренер

01:09

RSDsouth

Господин Мутко , когда там у нас очередная игра Сборной Черчесова ? Хочу выспаться

00:09

sunseich

Малгин сейчас выход один дать Бердыеву возможность в зимнее окно собрать всех рос футболистов которые ему нужны чтобы сделать сборную на основе Ростова, полноценный ли это трансфер аренда ли, с клубами которым принадлежат эти футболисты можно договорится за счет уменьшения им лимита на легов, да много вариков, было бы желание.

23:27 23 ноября

Dexty_07

Гениальный тренер, гениальная команда! Не мужики, а настоящие футболисты! Напоминают советских футболистов 60-х, которые наводили ужас на именитых соперников

23:24 23 ноября

sunseich

реально гений, пришел в вылетающий клуб, спас, 2 е место в ЧР, прошли отбор в группу, продали Баштуша, Новосельцева, покупали игроков за копейки... это мог сделать только гений.

23:22 23 ноября

Малгин

очередное доказательство тому, что только с Бекиичем во главе сборной у нас будет небольшой шанс не опозориться в 2018-м

23:15 23 ноября

Бубльгум

Все же он гений.

23:13 23 ноября

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