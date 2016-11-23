Иван Данильянц: "Бердыев три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!"

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев эмоционально поздравил футболистов с победой над "Баварией" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2).

- Курбан Бекиевич поздравил всех с победой и три раза сказал: "МУ-ЖИ-КИ!", - цитирует официальный твиттер клуба главного тренера Ивана Данильянца.