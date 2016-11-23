Иван Данильянц: "Бавария" может побеждать, ничем не удивляя"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Баварией" (3:2) высоко оценил класс соперника. Он добавил, что Курбан Бердыев похвалил команду после успеха, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ"Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

- "Бавария" проигрывает второй матч подряд. Тренер "Боруссии" Тухель сказал что его Анчелотти ничем не удивил. А вас?

- "Бавария" может побеждать, ничем не удивляя. В нашем первом матче до 27 минуты ничего не происходило, а потом все развернулось в результат. Это по-прежнему "Бавария", с которой тяжело играть и почетно обыгрывать. Несмотря на ограничения в составе, они вышли с полным желанием. Мяч очень быстро ходил, они забили два гола, и очень хотели победить.

- Что сейчас было в раздевалке?

- Курбан Бекиевич поздравил всех, сказал что в жизни футболистов бывают очень яркие эпизоды, что футболисты написали яркие страницы в своей карьере, и три раза сказал "Мужики!".