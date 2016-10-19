23:54 19 октября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Иван Данильянц: "Атлетико" играл даже быстрее, чем "Бавария"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Атлетико" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил силу соперника. Тренер добавил, что испанская команда играла быстрее, чем "Бавария". "Ростов" после трех туров набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу группы D.

– Все, что делали игроки "Атлетико", связано с их мастерством. Они играли быстрее, чем "Бавария", – сказал Данильянц в эфире "Матч ТВ". Игрокам "Ростова" было тяжело читать игру. Могли ли сыграть вничью? Футбол не терпит сослагательного наклонения. В эпизоде с голом мы остались в меньшинстве из-за травмы Мевли и в штрафной не хватило центрального защитника. Разочарования нет, потому что ребята сделали все возможное. Даже проигрывая в счете, футболисты шли вперед и старались победить.

Трансляция матча "Ростов" – "Атлетико"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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